© GEPA

Leihe & Auflösung

Sturm-Stars verlassen Klub nach Champions-League-Debakel

22.08.25, 17:24 | Aktualisiert: 22.08.25, 19:07
Sturm Graz hat Stürmer Szymon Wlodarczyk leihweise in die Niederlande zu Excelsior Rotterdam abgegeben.

Der Club aus der Ehrendivision besitzt laut Angaben von Österreichs Fußball-Meister im kommenden Sommer auch eine Kaufoption auf den 22-jährigen Polen. Wlodarczyk war 2023 aus seiner Heimat zu Sturm gewechselt, bei den Grazern konnte er sich im Angriff aber nicht durchsetzen. Schon in der abgelaufenen Saison spielte er leihweise in Italiens Serie B für Salernitana.

In 41 Partien für Sturm brachte es Wlodarczyk auf neun Tore. Bei den Grazern läuft sein Vertrag bis 2027. Stürmer Bryan Teixeira wird fix nicht mehr im Sturm-Dress zu sehen sein, Club und Spieler einigten sich auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung. Der 24-Jährige kam im Jänner 2023 von Austria Lustenau nach Graz und absolvierte 33 Spiele im schwarz-weißen Trikot, in denen ihm ein Tor und fünf Assists gelangen. In den vergangenen eineinhalb Jahren war er an den 1. FC Magdeburg verliehen.

