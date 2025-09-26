Alles zu oe24VIP
Gegen Hartberg

Sturm sucht Heimglück! Meister nach drei Pleiten vor Negativrekord

26.09.25, 18:38
Der Meister Sturm Graz sucht den ersten richtigen Heimsieg. Nach drei Pleiten in Folge wartet eine historisch schlechte Heimstatistik auf die Schwarz-Weißen. Gegner Hartberg kommt mit Ambitionen.

Sturm Graz hat zwar das Stadtderby gegen den GAK mit 3:0 gewonnen - allerdings als Auswärtsteam in der Merkur Arena. Streng genommen warten die Fans nach Niederlagen gegen Rapid (1:2) und die Austria (0:1) also noch auf den ersten Heimsieg. Mit drei Heimniederlagen in Folge sind die Grazer noch nie in eine Saison gestartet. Am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) soll gegen Hartberg die Negativserie ein Ende haben.

Personalsorgen bei Sturm

Trainer Jürgen Säumel muss weiter improvisieren. Otar Kiteishvili meldete sich nach privater Auszeit noch nicht wieder aus Georgien retour, sein Einsatz gilt als unwahrscheinlich. Filip Rozga und andere haben beim verpatzten Europa-League-Start in Midtjylland Blessuren davongetragen.

Warnung vor starkem Hartberg

Hartberg sei in dieser Saison vielleicht stärker aufgetreten, als es manche erwartet hätten, sagte Säumel. "Sie verfügen über eine Mannschaft mit einer guten Mischung aus Routine und Talent und werden in diesem Duell mit uns wieder alles in die Waagschale werfen, um uns Punkte wegzunehmen."

Hartberg mit Siegambitionen

Genau das hat der TSV vor. "Wir müssen selbst aktiv und aggressiv sein und die Duelle gewinnen", forderte Trainer Manfred Schmid. Gegen eine "kampfkräftige und spielstarke Mannschaft mit großer Wucht und sehr viel Tempo" erwartete er "ein richtig lässiges Highlightspiel". Schmid: "Es wird eine richtig geile Geschichte."

Mögliche Aufstellungen:

SK Sturm Graz - TSV Hartberg

  • Anpfiff: 14.30 Uhr
  • Stadion: Merkur Arena, Graz
  • Schiedsrichter: Talic

Ergebnisse 2024/25:

  • 2:0 (h)
  • 2:1 (a)

Sturm: Christensen - Oermann, Aiwu, Lavalee, Karic - Hödl, Gorenc Stankovic, Horvat, Chukwuani - Malone, Jatta

Fraglich: Kiteishvili (private Gründe), Rozga (angeschlagen)

Es fehlen: Chudjakow (Handgelenk), Kayombo (Sprunggelenk), Malic (Knochenmarksödem in der Wade)

Hartberg: Hülsmann - Kovacevic, Vincze, Spendlhofer, Wilfinger, Hennig - Heil, Markus, Kainz - Hoffmann, Havel

Es fehlen: Drew (Rücken), Komposch (Kreuzbandriss), Diarra (verletzt), Aziz

Live auf Sky.

