Zweiter Akt: Sturm Graz gegen Austria Wien im Bundesliga-Kracher!

Eine Woche nach dem Cup-Duell treffen Sturm Graz und Austria Wien erneut aufeinander. Für beide Teams steht die Tabellenspitze auf dem Spiel.

Nur eine Woche nach dem ÖFB-Cup-Duell stehen sich in Graz Sturm und Austria Wien erneut gegenüber. Am Freitag (20:30 Uhr/live ORF1, Sky & Sport24-Liveticker) geht es in der Bundesliga nicht nur um Revanche, sondern auch um die Tabellenführung. Mit einem Sieg würde Austria an Sturm vorbeiziehen und sich an die Spitze setzen.

Austria mit beeindruckender Serie

Austria Wien hat seit Oktober zehn Pflichtspiele in Folge gewonnen und dabei 19 Tore erzielt, während das Team nur drei Gegentreffer kassierte. Kapitän Manfred Fischer sieht den Erfolg als Bestätigung: „Jetzt kann man nicht mehr von Glück reden.“ Ein weiterer Sieg würde die „Veilchen“ erstmals seit langem auf Platz 1 der Bundesliga bringen.

Sturm will Wiedergutmachung

Nach der Cup-Niederlage kündigte Sturm-Trainer Jürgen Säumel eine klare Reaktion an. Die Grazer, die in dieser Saison sechs von acht Heimspielen gewonnen haben, wollen sich nicht erneut von der Austria überraschen lassen. „Es gibt Dinge, die wir verbessern müssen und werden“, so Säumel.

Personalsorgen bei Sturm

Während Austria in Bestbesetzung antreten kann, fehlen Sturm der gesperrte Tochi Chukwuani und möglicherweise Max Johnston (krank). Neuzugang Fally Mayulu könnte im Angriff die Lücke von Mika Biereth füllen.

Das Titelrennen in der Bundesliga bleibt spannend – ein Sieg der Austria würde für einen neuen Tabellenführer sorgen, während Sturm die Revanche sucht.