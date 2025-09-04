Alles zu oe24VIP
Kalajdzic
Last-Minute-Deal!

Transfer-Hammer: ÖFB-Stürmer Kalajdzic vor Wechsel zum LASK

04.09.25, 18:20
Einen Tag vor dem Transferschluss am Freitag bahnt sich in der Admiral Bundesliga ein spektakulärer Transfer an. 

Denn wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" am Donnerstag online berichteten, steht ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic vor einer Rückkehr nach Österreich. Der 28-Jährige soll einen Tag vor Transferschluss am Freitag (17 Uhr) leihweise zum LASK wechseln. Kalajdzic sei bereits in Linz gesichtet worden. Der Angreifer von den Wolverhampton Wanderers hatte nach dem dritten Kreuzbandriss seiner Karriere zuletzt sein Comeback in der Premier League gegeben, braucht aber Spielpraxis.

Im Aufgebot von Österreichs Teamchef Ralf Rangnick, das sich derzeit in Windischgarsten auf die WM-Qualifikationsspiele in Linz gegen Zypern und in Zenica gegen Bosnien vorbereitet, steht Kalajdzic auf der Abrufliste. Sein bisher letztes Länderspiel hat er im November 2023 gegen Deutschland (2:0) bestritten.

