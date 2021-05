'Urgestein' Ziegl bleibt Ried erhalten

In Ried setzt man weiterhin auf die Dienste von Mittelfeldakteur Marcel Ziegl.

Die SV Ried und Marcel Ziegl gehen weiter gemeinsam in die Zukunft. Das "Urgestein" der Innviertler hat seinen Vetrag um zwei Jahre verlängert. Der 28-Jährige hatte am 29. November 2008 mit 15 Jahren sein erstes Bundesliga-Match für die SV Guntamatic Ried bestritten.



„Es freut uns alle sehr, dass Marcel Ziegl seine erfolgreiche Karriere bei der SV Guntamatic Ried fortsetzt. Er ist nicht nur am Platz ein Führungsspieler, sondern aufgrund seiner professionellen Einstellung für seine Mannschaftskollegen auch außerhalb des Platzes ein Vorbild und eine wichtige Persönlichkeit“, betont SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger.

Auch Ziegl zeigte sich nach seinem jüngsten Treuschwur zufrieden: „Ich bin sehr froh, weiterhin Teil dieses Vereins zu sein. Ich bin jetzt mehr als die Hälfte meines Lebens bei der SV Guntamatic Ried. Es ist mein Verein und deshalb bin ich stolz, dass ich wieder für zwei Jahre verlängern konnte. Das ist in der heutigen, schnelllebigen Zeit nicht selbstverständlich und deshalb bin ich dafür sehr dankbar. Nach den beiden letzten erfolgreichen Jahren mit dem Aufstieg und dem Klassenerhalt gehe ich voller Angriffslust in die neue Saison."