WAC-Cup-Triumph stellt Bundesliga völlig auf den Kopf

Durch den Cup-Sieg des WAC ändert sich in der heimischen Bundesliga alles.

Durch den historischen Cup-Sieg des WAC stehen die Kärntner mindestens in der Europa-League Qualifikaiton. Dadurch kommt es aber zum großen Umdenken in der Bundesliga.

Denn sollte der WAC auf Platz 3 der Tabelle bleiben würde der Viertplatzierte in der 2. Qualifikations-Runde der Conference League starten. Im Play-off um den letzten Conference-League-Quali-Platz würde erst der Erste der Qualigruppe auf den Zweiten der Qualigruppe in einem K.o.-Spiel treffen (Mo., 26.5.), ehe es gegen den Fünftplatzierten aus der Meistergruppe in Hin- und Rückspiel (Do., 29. 5./So., 1.6.) um das letzte Euro-Ticket geht.

Doch sollte der WAC noch das riesige Wunder schaffen und sogar das Double holen oder Vizemeister werden zieht der Drittplatzierte an Stelle des Cup-Siegers in die Europa-League-Quali ein.