1:0 – Joker Gattermayer sichert dem WAC gegen Hartberg den ersten Cup-Titel

Im ÖFB-Cup-Finale reicht dem WAC ein spätes Joker-Tor von Gattermayer zum 1:0 gegen Hartberg – der erste Titelgewinn der Vereinsgeschichte.

Im ÖFB-Cup-Finale zwischen dem WAC und Hartberg dominierten zunächst Disziplin und Vorsicht. Beide Teams starteten mit klarer Ausrichtung auf Defensivarbeit. Große Chancen waren in der Anfangsphase kaum zu sehen, doch der Wille, sich den ersten Titel der Vereinsgeschichte zu sichern, war von Beginn an spürbar.

Aluminium-Pech für den WAC

In der 25. Minute hatte Wolfsberg die bis dahin beste Möglichkeit: Boris Matic setzte sich rechts durch und spielte einen scharfen Ball in den Strafraum. Dejan Zukić kam zum Abschluss und traf die Latte. Thierno Ballo kam im Nachsetzen zum Schuss, scheiterte aber ebenfalls. Nur wenige Minuten später sorgte ein Eckball von Zukić für die nächste Großchance: Simon Piesinger köpfelte an den Pfosten (32.). Der WAC hatte in dieser Phase ein klares Chancenplus, während Hartberg offensiv kaum zur Geltung kam.

Hartberg meldet sich nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel setzte Hartberg das erste Ausrufezeichen. Paul Komposch leitete einen Angriff durchs Zentrum ein und legte auf Jed Drew ab. Der Australier setzte den Ball aus guter Position knapp neben das lange Eck. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, beide Teams suchten jetzt gezielt den Führungstreffer.

Joker Gattermayer sticht

In der 77. Minute brachte WAC-Trainer Dietmar Kühbauer mit Angelo Gattermayer und Ervin Omic zwei frische Kräfte – mit sofortiger Wirkung. Omic flankte präzise in den Strafraum, Gattermayer setzte sich durch und köpfelte zum 1:0 ein. Nur drei Minuten später hatte der Joker erneut die Chance auf ein Tor: Nach einem scharfen Stanglpass kam Gattermayer erneut zum Abschluss, doch Hartberg-Goalie Raphael Sallinger verhinderte mit einem starken Reflex den zweiten Treffer.