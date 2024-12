WAC & LASK kämpfen um Platz in Meistergruppe

Im Duell am Samstag (17 Uhr, live Sky) haben der WAC und der LASK dasselbe Ziel vor Augen: Die Meistergruppe.

Der Wolfsberger AC bestreitet seinen Jahresabschluss in der Fußball-Bundesliga am Samstag (ab 17Uhr im Sport24-Liveticker) daheim gegen den LASK. Die Kärntner wollen ihrem Trainer Dietmar Kühbauer in der Lavanttal-Arena gegen dessen Ex-Club ein frühes Weihnachtsgeschenk in Form von drei Punkten bereiten. Mit diesen würde sich der momentane Tabellen-Vierte in der oberen Tabellen-Hälfte nachhaltig festsetzen. Die Linzer als Siebente peilen wiederum mit einem Sieg den Sprung in die Top 6 an.

Nur drei Punkte Unterschied zwischen den Teams

Drei Zähler trennen derzeit beide Teams, der WAC kann somit den direkten Konkurrenten im Kampf um die Meistergruppe abhängen. Die bisherige Spielzeit war für das Wolfsrudel ein stetes Auf und Ab, der spektakuläre 4:3-Erfolg vergangene Woche beim GAK nach 0:3-Rückstand war quasi ein Spiegelbild des Saisonverlaufs. "Das war ein unglaubliches Gefühl für alle", meinte Kühbauer, der gegen den LASK auf Wiederholung hofft.

Den Gegner kennt der 53-Jährige nur zu gut, sind "doch noch einige Spieler von meiner Zeit dabei". Kühbauer erwartet ein "sehr enges Spiel, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben werden". Fehlen wird ihm sein Offensiv-Ass Thierno Ballo, der gesperrt ist. Der 22-Jährige hatte die Partie gegen den GAK nach einem schweren Foul von Marco Perchtold nicht unbeschadet überstanden. "Er war offen im Knöchelbereich. Es ist aber kein Riss, im Frühjahr steht er uns wieder zur Verfügung", berichtete Kühbauer.

LASK hat Rechnung mit WAC offen

Der LASK wiederum ist nicht gut auf den WAC anzusprechen. Die letzten drei Duelle mit den Lavanttalern gingen verloren, Anfang September gab es gar eine 1:5-Heimpleite. Zwei Tage später war Coach Thomas Darazs Geschichte und Markus Schopp wurde aus Hartberg in die Stahlstadt gelotst. Daher ist noch eine Rechnung offen. "Jetzt heißt es noch mal alles reinwerfen. Es wird kein einfaches Spiel, aber wir haben etwas gutzumachen", sagte Kapitän Robert Zulj.

Schopp, dessen Truppe in der Conference League vor Weihnachten noch auf die Fiorentina und Vikingur Reykjavik trifft, sieht vor allem offensiv noch viel Luft nach oben. "Wir müssen uns in der letzten Zone steigern und die Situationen besser zum Abschluss bringen. Das wird der Schlüssel zum Erfolg sein." Rechtsverteidiger Filip Stojkovic fehlt nach seiner Roten Karte gegen Austria Wien, für die er eine Fünf-Spiele-Sperre ausfasste.

Mögliche Aufstellung

WAC: Polster - Baumgartner, Nwaiwu, Wimmer - Jasic, Altunashvili, Zukic, Piesinger, Ullmann - Sabitzer, Gattermayer

LASK: Jungwirth - Bogarde, Ziereis, Smolcic, Bello - Horvath, B. Jovicic - Flecker, Zulj, Berisha - Entrup