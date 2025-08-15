WAC will gegen Blau-Weiß Linz Frust über EL-Aus abschütteln

In der Bundesliga will der WAC am Sonntag gegen Blau-Weiß Linz Wiedergutmachung für das bittere Aus in der Europa-League-Qualifikation.

In der Fußball-Bundesliga empfängt der WAC am Sonntag (17.00 Uhr im Sport24-Liveticker) Blau-Weiß Linz – nur drei Tage nach dem schmerzhaften 0:1 nach Verlängerung gegen PAOK Saloniki. Der Traum von der dritten Europa-League-Teilnahme platzte, obwohl die Kärntner in beiden Spielen die besseren Chancen hatten. „Es ist schade und ärgerlich, aber wir haben es nicht geschafft, den Ball hinter die Linie zu bringen“, sagte Trainer Dietmar Kühbauer.

Trotz der Enttäuschung verzichtete er auf harte Kritik: „Sie haben top gespielt. Keiner kommt auf den Scheiterhaufen.“ Der entscheidende Treffer fiel in der 115. Minute nach einem Fehlpass von Cheick Diabate – Mady Camara traf aus der Distanz unhaltbar. Zuvor hatten Thierno Ballo und Dejan Zukic Großchancen vergeben. Kühbauers Forderung: „In der Chancenauswertung müssen wir einfach besser werden.“

Blick auf Liga und Conference League

Das Aus kostete den WAC Startgeld von rund 3,17 Millionen Euro. Die Chance auf eine internationale Gruppenphase lebt aber in der Conference League weiter – schon am Donnerstag wartet zuhause Omonia Nikosia. „Die Meisterschaft darfst du nicht außer Acht lassen“, betont Kühbauer, der am Sonntag eine Reaktion seines Teams erwartet: „Wir werden, auch wenn es wehtut, versuchen, wieder stabil zu sein.“

Blau-Weiß Linz in Zugzwang

Blau-Weiß Linz steht nach zwei knappen 0:1-Niederlagen bei Rapid und gegen Hartberg unter Druck. Trainer Gerald Mörec weiß, dass es gegen den WAC schwer wird: „Wir müssen an unser Limit gehen, als Team und als einzelne Spieler.“ Die Bilanz spricht klar für die Kärntner, die in der vergangenen Saison drei der vier direkten Duelle gewonnen haben.