WAC will Meistergruppen-Träume von BW Linz zum Platzen bringen

Während der WAC am Sonntag (17 Uhr, live auf Sky) entspannt ins Heimspiel geht, kämpft BW Linz in der vorletzten Runde vor der Punkteteilung noch um den Einzug in die Meistergruppe.

Alles, was Sie über die Partie zwischen dem WAC und FC Blau-Weiß Linz am Sonntag (ab 17 Uhr, im Sport24-Liveticker) wissen müssen:

Der RZ Pellets WAC gewann in der ADMIRAL Bundesliga zwei der fünf Duelle gegen den FC Blau-Weiß Linz (1U 2N). Das sind auch die einzigen zwei BL-Spiele gegen die Linzer, in denen die Lavanttaler trafen, in den anderen drei Spielen blieb der WAC torlos.



Der RZ Pellets WAC steht nach 20 BL-Spielen bei 36 Punkten und gewann 11 der ersten 20 Spiele in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga – jeweils erstmals so viele zum Vergleichszeitpunkt in der Klubhistorie der Lavanttaler. In der gesamten vergangenen BL-Saison feierte der WAC 12 Siege (in 33 BL-Spielen – inkl. Playoff-Halbfinale).



Der RZ Pellets WAC ist in der ADMIRAL Bundesliga seit sieben Spielen ungeschlagen (6S 1U) – erstmals so lange seit April bis Juni 2023 (damals 8 Spiele) und aktuell nur der FC Red Bull Salzburg länger (8 Spiele – 4S 4U). Der WAC holte mit 10 Punkten die meisten Punkte in diesem Frühjahr.



Der FC Blau-Weiß Linz feierte im 20. Saisonspiel den achten Sieg und damit bereits jetzt mehr als in der gesamten vergangenen Saison in der ADMIRAL Bundesliga in 32 Spielen (7S 11U 14N). Blau-Weiß holte im vierten Frühjahrsspiel den ersten Sieg (1U 2N), 2024 holten die Linzer erst im 11. Frühjahrsspiel den ersten Sieg.



Ronivaldo erzielte mit 12 Toren die meisten in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga. Er traf auch siebenmal zum 1:0 – so oft wie kein anderer Spieler 2024/25 und ohne seine Tore hätte der FC Blau-Weiß Linz um 12 Punkte weniger geholt – so wertvoll waren die Tore keines anderen Spielers dieser BL-Saison.