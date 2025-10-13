Trainer-Coup: Pacult folgt auf Kühbauer beim WAC

Peter Pacult ist neuer Trainer des Wolfsberger AC. Der 65-Jährige folgt auf Dietmar Kühbauer und kehrt damit nach Kärnten zurück, wo er zuletzt bis April bei Austria Klagenfurt gearbeitet hatte.

Peter Pacult ist als neuer Trainer des Wolfsberger AC präsentiert worden. Der 65-Jährige folgt auf Dietmar Kühbauer, der überraschend zum LASK zurückgekehrt war, und übernimmt den aktuellen Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga.

Kärnten-Rückkehr für Pacult

Für den Wiener ist es die nächste Rückkehr nach Kärnten. Zwischen Jänner 2004 und Juni 2005 coachte er den FC Kärnten und von Jänner 2021 bis Ende April dieses Jahres Austria Klagenfurt. Bei den Klagenfurtern hatte Pacult sensationell dreimal die Meistergruppe erreicht, wurde aber vier Runden vor Saisonende mit der Hoffnung auf Klassenerhalt entlassen.

Erste Prüfung gegen Ried

Ernst wird es für Pacult am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) im Heimspiel gegen Aufsteiger Ried. Die Wolfsberger wollen ihre ungeschlagene Serie auf sieben Partien ausbauen und den dritten Ligasieg in Folge feiern. Zwei Spieler kennt Pacult bereits: Abwehrspieler Nicolas Wimmer und Stürmer Markus Pink hatte er bereits bei Klagenfurt trainiert.

Vertrag bis Saisonende

Beim WAC unterschrieb Pacult einen Vertrag bis Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und ich möchte mich beim Präsidenten für das Vertrauen in mich bedanken", sagte der Trainer. WAC-Präsident Dietmar Riegler betonte: "In der aktuellen Situation braucht es meiner Meinung nach einen erfahrenen Trainer, der mit der österreichischen Bundesliga vertraut ist."

Ende der TV-Karriere

Das Engagement beim WAC beendet Pacults kurze Karriere als TV-Experte bei Sky. Erst zu Saisonbeginn war der Ex-Rapid-Meistertrainer als Nachfolger von Peter Stöger zum Bezahlsender gewechselt.