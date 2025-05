WAC schlägt BW Linz 2:0 und bleibt im Meisterrennen

Der Wolfsberger AC hat mit einem 2:0-Sieg gegen Blau-Weiß Linz den Rückstand auf Spitzenreiter Sturm Graz wieder auf drei Punkte verkürzt. Pink und Ullmann trafen für die Kühbauer-Elf.

Vor 4.755 Zuschauern in der Lavanttal-Arena setzte sich der WAC verdient gegen BW Linz durch. Markus Pink traf bereits in der 6. Minute zur Führung, Maximilian Ullmann erhöhte in der 53. Minute. Damit bleibt das Team von Trainer Dietmar Kühbauer das einzige ungeschlagene Team in der Meistergruppe.

WAC dominiert von Beginn an

Mit einem Traumstart legte der WAC die Basis für den Sieg. Pink nutzte eine frühe Konterchance eiskalt. Auch nach der Pause bestimmten die Wolfsberger das Spiel, Ullmann traf nach einer Hereingabe von Thierno Ballo. Die Linzer kamen kaum zu Chancen, während der WAC mehrfach am 3:0 scheiterte.

Spannendes Saisonfinale

Mit zwei Spielen vor Saisonende hat der WAC alles in der eigenen Hand. Die letzten Partien führen gegen die Wiener Austria und auswärts gegen Sturm Graz. Ein Sieg in beiden Spielen könnte den historischen Double-Triumph bedeuten.