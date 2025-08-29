Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
Bundesliga
© Gepa

Bundesliga

WSG empfängt nach historischem Saisonstart den WAC

29.08.25, 17:51
Teilen

Nach dem verlorenen Elferkrimi in Nikosia um die Conference-League-Teilnahme kehrt der WAC am Sonntag (17 Uhr, live auf Sky) ins nationale Geschäft zurück. Gegner in Innsbruck ist die WSG Tirol, die ihrer Favoritenrolle im Cup gegen Oedt (3:1) gerecht geworden ist.  

"Das Schöne für uns ist, dass wir schon drei Tage später wieder ein Match haben. Und dort versuchen wir natürlich, das Beste zu machen", sagte WAC-Trainer Dietmar Kühbauer. Er hatte das verlorene Millionenspiel bereits kurz darauf sehr aufgeräumt als verdiente Niederlage eingeordnet. "Bei uns hat der letzte Punch gefehlt." Am Sonntag (ab 17 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) wartet auswärts mit den noch ungeschlagenen Wattens ein harter Prüfstein – dort muss der Kampfgeist seiner Mannschaft wieder voll zur Geltung kommen. 

WAC hat "Riesenqualität im Kader"

"Ich fand das Interview von ihm nach dem Spiel bemerkenswert, sehr selbstkritisch. Das ist für mich der erste Schritt, um den Fokus aufs nächste Spiel zu legen", erklärte Philipp Semlic. Gerade weil der Gegner von Didi Kühbauer gecoacht wird, erwartete Semlic bei aller Kärntner Enttäuschung ein wehrhaftes Gegenüber. Der WAC habe eine "Riesenqualität im Kader" und könne es sich auch leisten, in der Bundesliga zu rotieren, betonte Semlic. "Uns bei der WSG darf in keinem Moment von der Schärfe oder der Bereitschaft her was fehlen." Eine Fortsetzung des erfolgreichen Saisonstarts mit bisher sieben Punkten wäre sicherlich eine passendes Geschenk zum 50er von Clubmanager Stefan Köck.

Mögliche Aufstellung:

WSG: Stejskal - Boras, Lawrence, D. Gugganig - Butler, Taferner, Müller, Böckle - Wels, Anselm, SabitzerWAC: Gütlbauer - Baumgartner, Nwaiwu, Wimmer - Matic, Piesinger, Agyemang, Renner - Zukic - Pink, Ballo

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden