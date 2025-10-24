Alles zu oe24VIP
wsg tirol
© gepa

Tivoli-Drama:

Tiroler im Abstiegskampf gegen BW Linz

24.10.25, 14:15
Die WSG Tirol steckt im Abstiegskampf: Sieben Spiele ohne Sieg, zuletzt drei Niederlagen in Folge. Jetzt trifft das Team im Tivoli auf BW Linz. Trainer Philipp Semlic sucht dringend nach der Wende.

Die WSG Tirol empfängt am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) BW Linz im verzweifelten Kampf um wichtige Punkte. Die Tiroler sind sieben Spiele sieglos, zuletzt kassierten sie drei Niederlagen in Folge. Trainer Philipp Semlic betonte: "Wir bauen keine Luftschlösser, jeder spricht die gleiche Sprache."

Personelle Sorgen bei WSG

Semlic muss auf den verletzten Quincy Butler verzichten, zudem ist der Einsatz des kränkelnden Benjamin Böckle fraglich. Der letzte Sieg der Tiroler liegt bereits zurück - am 10. August besiegten sie den LASK mit 3:1. "Es ist irgendwie normal bei der WSG, dass es so Phasen geben kann", so der Coach.

BW Linz mit starker Offensive

Die Gäste aus Linz setzen auf ihre erfahrene Angriffsreihe mit Shon Weissman, der in 36 Ligaspielen 34 Tore erzielte, Ronivaldo und Thomas Goiginger. Trainer Mitja Mörec zeigte sich selbstbewusst: "Wir haben in den vergangenen Wochen mehrfach gezeigt, dass wir mit jeder Mannschaft der Liga mithalten können." Für die WSG wird es wichtig sein, keine "billigen Gegentore" wie beim 2:3 gegen Austria Wien zuzulassen.

Mögliche Aufstellungen:

WSG Tirol - FC Blau-Weiß Linz

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck
  • Schiedsrichter: Sadikovski

Ergebnisse 2024/25:

  • 1:1 (h)
  • 1:2 (a)

WSG: Stejskal - Boras, Lawrence, Gugganig - Huetz, Taferner, Müller, Naschberger - Wels, Anselm, Sabitzer

Es fehlen: L. Sulzbacher (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Butler (Knieverletzung), Hinterseer (gesperrt)

Fraglich: Böckle (krank), Jaunegg (nach Muskelverletzung)

BW Linz: Baier - Bakatukanda, Maranda, Moormann - Seidl, M. Fofana, Briedl, Pirkl - Weissman, Ronivaldo, Goiginger

Es fehlen: Anderson (Kreuzbandriss), Cvetko (Knöchelverletzung), Reiter (Muskelblessur)

Live auf Sky.

