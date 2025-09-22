Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. WSG Tirol
Trainer-Eklat: Semlic rechnet mit Schiedsrichtern ab
© getty

Schiri-Wutrede

Trainer-Eklat: Semlic rechnet mit Schiedsrichtern ab

22.09.25, 05:01 | Aktualisiert: 22.09.25, 14:38
Teilen

WSG-Trainer Philipp Semlic hat nach dem 1:1 in Altach eine Wutrede über die Schiedsrichterleistung gehalten. Der Steirer kritisierte insbesondere die Aberkennung eines Tores nach VAR-Eingreifen und warf den Unparteiischen Befangenheit vor.

WSG-Trainer Philipp Semlic hat nach dem 1:1 beim SCR Altach eine deutliche Kritik an den Schiedsrichtern geäußert. "Wenn wir schlecht waren, gebe ich das zu - aber die waren heute wirklich schlecht", sagte der Steirer im Sky-Interview und bezog sich dabei auf die Leistung von Referee Emil Ristoskov und VAR Sebastian Gishamer.

VAR-Entscheidung als Zankapfel

Besonders empörte Semlic die Aberkennung eines Tores von Benjamin Böckle in der 24. Minute. Der Video-Assistent hatte nach einem leichten Rempler an Sandro Ingolitsch eingegriffen. "Wenn so ein Tor nicht gegeben wird in der österreichischen Bundesliga, dann kenne ich mich nicht mehr aus", so der Trainer.

Kritik an Linienlosigkeit

Semlic monierte inkonsistente Entscheidungen: "Wenn, dann sind entweder beide ein Foul oder beide kein Foul." Er kündigte an, auf die VAR-Stellungnahme des Schiedsrichter-Komitees zu warten, erwartet aber "Selbstbeweihräucherung vom Allerfeinsten".

Altach mit gemischten Gefühlen

Während Altach seine Heimserie auf acht Spiele ausbaute, sprach auch Trainer Fabio Ingolitsch von "zwei verlorenen Punkten". Die Vorarlberger kritisierten ihre eigene Chancenverwertung trotz zahlreicher Möglichkeiten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden