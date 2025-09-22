Trainer-Eklat: Semlic rechnet mit Schiedsrichtern ab

WSG-Trainer Philipp Semlic hat nach dem 1:1 in Altach eine Wutrede über die Schiedsrichterleistung gehalten. Der Steirer kritisierte insbesondere die Aberkennung eines Tores nach VAR-Eingreifen und warf den Unparteiischen Befangenheit vor.

WSG-Trainer Philipp Semlic hat nach dem 1:1 beim SCR Altach eine deutliche Kritik an den Schiedsrichtern geäußert. "Wenn wir schlecht waren, gebe ich das zu - aber die waren heute wirklich schlecht", sagte der Steirer im Sky-Interview und bezog sich dabei auf die Leistung von Referee Emil Ristoskov und VAR Sebastian Gishamer.

VAR-Entscheidung als Zankapfel

Besonders empörte Semlic die Aberkennung eines Tores von Benjamin Böckle in der 24. Minute. Der Video-Assistent hatte nach einem leichten Rempler an Sandro Ingolitsch eingegriffen. "Wenn so ein Tor nicht gegeben wird in der österreichischen Bundesliga, dann kenne ich mich nicht mehr aus", so der Trainer.

Kritik an Linienlosigkeit

Semlic monierte inkonsistente Entscheidungen: "Wenn, dann sind entweder beide ein Foul oder beide kein Foul." Er kündigte an, auf die VAR-Stellungnahme des Schiedsrichter-Komitees zu warten, erwartet aber "Selbstbeweihräucherung vom Allerfeinsten".

Altach mit gemischten Gefühlen

Während Altach seine Heimserie auf acht Spiele ausbaute, sprach auch Trainer Fabio Ingolitsch von "zwei verlorenen Punkten". Die Vorarlberger kritisierten ihre eigene Chancenverwertung trotz zahlreicher Möglichkeiten.