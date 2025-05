"Zug hat keine Bremse": WAC träumt vom Double

Der Wolfsberger AC rollt in der Fußball-Bundesliga mit dem Double vor Augen weiter von Sieg zu Sieg.

"Es ist eine extreme Euphorie da, der Zug hat momentan wirklich keine Bremse. Wir haben jetzt die zwei Spiele, die wir unbedingt wollten. Wir wissen, wenn wir zweimal gewinnen, sind wir Meister", sagte Dominik Baumgartner nach dem 2:0 gegen Blau-Weiß Linz am Sonntag. Drei Punkte beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Sturm, und der WAC hat noch alles in der eigenen Hand.

"Es werden zwei brutal schwierige Spiele, aber wir sind bereit", ergänzte der WAC-Kapitän bei Sky und blickte damit schon auf die kommenden Aufgaben. Der Cupsieger empfängt am Sonntag die Wiener Austria, die nach dem 1:2 im Derby gegen Rapid drei Zähler hinter dem WAC nur mehr minimale Titel-Chancen hat. Bei einer Niederlage würden allerdings die "Veilchen" wegen des gewonnenen direkten Duells vorgereiht werden, ebenso bei Punktegleichstand des Trios zu Saisonende. In der letzten Runde am 24. Mai könnte es in Graz zum Showdown um den Meisterteller kommen. "Jetzt kann natürlich alles passieren", wusste auch Trainer Dietmar Kühbauer.

Der WAC ist nach dem verdienten Erfolg gegen die Linzer, bei dem laut Torjäger Markus Pink bei zwei Lattenschüssen der Oberösterreicher auch das "Quäntchen Glück bei den Standards" dabei war, weiter das einzige ungeschlagene Team in der Meistergruppe. "Wir wissen, dass wir eine sehr coole und kompakte Mannschaft sind, die ungut zu bespielen ist. Das ist das, was den WAC heuer ausmacht", betonte Pink, der gegen Blau-Weiß in der 6. Minute zur Führung getroffen hatte.

Bananenschnitten als Erfolgsrezept

Maximilian Ullmann (53.) besiegelte den vierten Pflichtspielsieg in Serie, den dritten hintereinander ohne Gegentor. "Was sie heuer geleistet haben, ist für mich unglaublich", blickte Kühbauer auf die bereits historische Saison der Kärntner zurück. Deswegen werde es in den kommenden zwei Wochen auch dieselbe Matchvorbereitung geben wie sonst. Zu dieser gehört auch ein kulinarisches Erfolgsgeheimnis: die Bananenschnitten von Waltraud Riegler, der Frau von WAC-Präsident Dietmar Riegler. "Die beherrscht sie, die ist unglaublich gut. Auf die freuen wir uns Woche für Woche", sagte Pink.

Die Euphorie vor dem spannenden Saisonfinale ist im Lavanttal jedenfalls groß, was auch die Worte von Adis Jasic zeigten. "Wenn wir alles gewinnen, sind wir Erster. Das habe ich mir nie erträumt, es ist ein geiles Gefühl."