Zwei Sturm-Fans wegen Attacke auf Rapid-Anhänger festgenommen

Zwei mutmaßliche Sturm-Fans sind in Graz wegen einer Attacke auf Rapid-Anhänger festgenommen worden. Die Männer sollen am 4. April in einer Stadion-Tiefgarage Gegner-Fans verletzt und beraubt haben.

Die Polizei hat zwei gewalttätige Fußball-Fans in Graz identifiziert und festgenommen. Die 21- und 27-jährigen Männer sollen am 4. April im Umfeld des Sturm-Rapid-Spiels in der Stadion-Tiefgarage eine 22-jährige Rapid-Anhängerin und ihre Begleiter attackiert haben. Brutale Attacke in Tiefgarage Laut Polizeiangaben begann der Vorfall mit einem Streit wegen der unterschiedlichen Fan-Zugehörigkeit. Einer der Verdächtigen soll die Frau zu Boden gebracht und ins Gesicht geschlagen haben. Dabei wurde sie verletzt. Als ihre Begleiter einschritten, wurden zwei von ihnen ebenfalls verletzt. Raub und Flucht Nach der Schlägerei entriss einer der Angreifer der Frau ihren Fan-Schal, bevor beide flüchteten. Die Spezialeinheit "SGS - Szenetypische Gewalt Sport" nahm die Verdächtigen am Montag fest. Der 21-Jährige gestand die Tat teilweise, während der 27-Jährige alle Vorwürfe bestritt. Lesen Sie auch Rapid-Anhängerin brutal attackiert: Fußball-Rowdys gefasst Nach einem Streit in der Stadion-Tiefgarage gingen die zwei Sturm-Fans auf eine Rapid-Anhängerin los.

Ermittlungen abgeschlossen Beide Männer wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Die Polizei bestätigte am Dienstag den erfolgreichen Abschluss der Ermittlungen.