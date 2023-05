Der ehemalige österreichische Fußball-Teamspieler Martin Hinteregger (30) wechselt in die Trainerriege.

Martin Hinteregger wird ab kommender Saison auch den Posten als Coach seines Heimatvereins SGA Sirnitz übernehmen. Dort agiert der vormalige Verteidiger bereits als Stürmer. 21 Tore hat Hinteregger in dieser Saison in der Kärntner Unterliga Ost bereits geschossen, der 30-Jährige führt damit die Torschützenliste in der fünfthöchsten Spielklasse an.

Der beschauliche Sportplatz des SGA Sirnitz

Sinneswandel nach Absage an Trainer-Job

Der Kärntner hatte im Vorjahr mit 29 Jahren seine Karriere als Fußballprofi für beendet erklärt und war in seine Heimat zurückgekehrt. Kurz davor hatte er mit Eintracht Frankfurt noch die Europa League gewonnen. Anfang des Jahres hatte Hinteregger eine Rückkehr in den Profifußball zunächst ausgeschlossen. "Im Profifußball treffe ich wieder auf Leute, die nicht das Beste von einem wollen", erklärte er damals. "Und eine Arbeit als Trainer kann ich mir nicht vorstellen."