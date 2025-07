Hartberg sorgt auf der GANZEN WELT für Wirbel

Der Bundesliga-Spielplan für 2025/26: Meister Sturm eröffnet Liga! Die neue Bundesliga-Saison startet am 1. August mit dem Spiel LASK gegen Meister Sturm Graz (20:30 Uhr). Das erste Wiener Derby findet am 14. September statt. Der Grunddurchgang endet am 8. März, ehe die Meistergruppe beginnt.