Sind das die neuen Rapid-Dressen für die nächste Saison? In einem Online-Fußball-Forum wurden angebliche Bilder der neuen Trikots geleakt.

In einem Rapid-Forum im Internet wurden Bilder hochgestellt, die offenbar das neue Trikot von Rapid Wien zeigen sollen. Optisch, so merken einige Internet-Nutzer an, erinnert es an einen "Creeper" von Minecraft. Minecraft ist ein Computerspiel, welches vor allem bei Kindern und Jugendlichen beliebt ist.

© austriansoccerboard

© Minecraft

So sieht ein Creeper im Videospiel Minecraft aus.

Ob es sich bei dem Trikot-Leak um das echte Dress für die kommende Saison handelt oder ob sich jemand einen Scherz erlaubt hat, ist unklar. Rein von der Aufbereitung wirkt es allerdings seriös. Klarheit sollte jedoch spätestens am 25.6 herrschen. Da soll das neue Trikot gemeinsam mit dem neuen Trainingszentrum des SK Rapid Wien vorgestellt werden.