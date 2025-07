Austria Wien trifft im ÖFB-Cup auf ASK Voitsberg

Nach dem 2:0 im Europacup gegen Spaeri wartet auf Austria Wien am Samstag die erste Cup-Hürde: Regionalligist ASK Voitsberg.

Austria Wien steht vor der nächsten Pflichtaufgabe. Nach dem 2:0-Heimsieg gegen den georgischen Vertreter FC Spaeri in der zweiten Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League geht es für die Violetten am Samstag (13:00 Uhr, live ORF Sport+ & Sport24-Liveticker) im ÖFB-Cup zur Sache. Gegner ist Regionalligist ASK Voitsberg.

Mit dem Auftritt gegen Spaeri zeigte sich die Austria zufrieden. Trotz klarer Überlegenheit sah Trainer Stephan Helm noch Potenzial: „Wir wollen gleich zum Start eine richtige Duftmarke abgeben.“ Kapitän Manfred Fischer eröffnete die Partie früh, ehe Dominik Fitz per Elfmeter spät den Endstand fixierte.

Voitsberg erwartet mehr Gegenwehr

Anders als die ersatzgeschwächten Georgier dürften die Steirer am Samstag robuster auftreten. ASK Voitsberg stieg vergangene Saison aus der 2. Liga ab und will sich gegen den Bundesligisten beweisen. In Wien war man überrascht vom konditionellen Einbruch der Spaeri-Spieler. „Es ist schon verwunderlich, dass man in der 50. Minute Krämpfe bekommt in so einem Wettbewerb“, sagte Fischer nach dem Spiel.

Austria muss drei Tage später zum Rückspiel nach Tiflis. Der Plan ist klar: Im Cup souverän weiterkommen – und dann in Georgien den Aufstieg in die dritte Europacup-Runde fixieren.