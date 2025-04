4:2 nach Elferschießen - WAC besiegt LASK im Cup-Halbfinale!

Mit einem 4:2-Sieg (n.E.) gegen den LASK gelang dem WAC der Sprung ins ÖFB-Cup-Finale.

ÖFB-Cup-Finale für den WAC! Nach dem geglückten Aufstieg in die Meistergruppe auf Liga-Ebene gibt es für die Kärntner den nächsten Grund zur Freude. Denn der Mannschaft von Coach Didi Kühbauer ist etwas gelungen, das es in der bisherigen Vereinsgeschichte noch nie gegeben hatte: Der Einzug ins Finale des ÖFB-Cups! Gegen Markus Schopps LASK ist dem WAC ein 4:2-Erfolg (n.E.) und somit auch der Sprung ins Endspiel am 1. Mai geglückt.

Spätes Comeback für den WAC

Bis in Linz das erste Tor fiel, dauerte es gerade einmal fünf Minuten. Nach einem Zweikampf von Nicolas Wimmer und Florian Flecker schnappte sich Maximilian Entrup den Ball. Gegen den Top-Torschützen der Gastgeber hatte WAC-Goalie Nikolas Polster keine Chance - 1:0 für die Linzer! So spannend die ersten Minuten der Partie noch waren, so ereignislos verlief der Rest der ersten Halbzeit.

Torgefährlich sollte es erst nach der Pause wieder werden. Vor allem von Seiten der Kärntner sollte es dabei immer wieder gute Versuche geben - im Tor sollte davon allerdings keiner landen. So scheiterten unter anderem Thierno Ballo (56.) und Markus Pink (68.) daran auszugleichen. Erst kurz vor Ende der regulären Spielzeit sollten die Wolfsberger auf 1:1 umstellen. Nach einem Freistoß köpfte Chibuike Nwaiwu das Leder an LASK-Goalie Tobias Lawal vorbei (83.). Somit ging es in die Verlängerung.

Keine Entscheidung in der Verlängerung

In der Verlängerung gab es kaum erwähnenswerte Aktionen von beiden Teams. Eine Gelb-Rote Karte für LASK-Torschütze Entrup sorgte allerdings für Aufsehen. Der 27-Jährige saß bereits ausgewechselt auf der Bank, als er sich über eine Entscheidung von Schiedsrichter Hameter beschwerte. Da in Hinsicht auf Tore allerdings nichts passierte, war ein Elfmeterschießen unvermeidlich.

Während Branko Jovicic und Krystof Danek einnetzten, hatten Kapitän Philipp Ziereis und Samuel Adeniran weniger Glück. Beim WAC sollten es indes Ervin Omic, Alessandro Schöpf und Erik Kojzek an Goalie Lawal vorbeischaffen und ihre Mannschaft somit erstmals ins Finale des ÖFB-Cups befördern.