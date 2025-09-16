Meister Sturm reist per Tageslieger nach Röthis

Sturm Graz setzt im ÖFB-Cup auf Effizienz: Per Tagesflieger geht es nach Vorarlberg zum Duell mit Röthis. Kapitän Hierländer fordert höchste Konzentration – trotz Meistertitel-Verteidigungsstress.

Sturm Graz wählt für die Cup-Partie am Montag (18.00 Uhr/live ÖFB-TV & Sport24-Liveticker) beim SC Röthis eine pragmatische Lösung: Der Meister reist per Tagesflieger an und gleich nach Abpfiff zurück. Kapitän Stefan Hierländer machte klar: "Wir müssen Röthis wie ein Ligaspiel angehen. Wir werden dieses Spiel sehr ernst nehmen.".

Meister in kritischer Phase

Erinnerungen an das Jahr 2022 sind präsent: Damals traf Sturm ebenfalls in Runde eins auf Röthis und gewann klar mit 6:0. Diesmal starteten die Grazer mit einem 4:0 in Bischofshofen in den Bewerb. In der Liga kassierte das Team zuletzt beim 0:1 gegen die Wiener Austria die zweite Heimniederlage der Saison. "Wir müssen mit diesem Ergebnis sehr kritisch umgehen, aber bei unserer Spielidee bleiben", so Hierländer. "Das ist der Schlüssel für Erfolge."

Personalsorgen bei Sturm

Verletzungen könnten den Kader belasten: Jon Gorenc Stankovic laboriert an einer Schulterblessur, dürfte aber die Reise antreten. Otar Kiteishvili fällt nach einer Muskelverletzung wohl aus. Nach dem Cup warten noch fünf Spiele binnen zwei Wochen, ehe die Länderspielpause folgt. "Wir wollten gut in diese intensive Serie reinstarten und wollen auch den Titel verteidigen", betonte Hierländer in Hinblick auf die Meisterschaft. "Die Konkurrenz ist sehr stark, Rapid geht all in."