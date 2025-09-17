Nur 2:1 in Oberwart - Rapid stolpert ins Achtelfinale

Rapid steht nach einem glanzlosen 2:1-Sieg beim Regionalliga-Fünften Oberwart im ÖFB-Cup-Achtelfinale. Matchwinner ist Rekord-Transfer Tobias Gulliksen mit einem Doppelpack.

Dank provisorischer Tribünen fanden 6.000 Fans Platz im viel zu kleinen Informstadion der 8.000-Seelen-Stadt Oberwart. Der Regionalliga-Fünfte leistete dem im Schongang beginnenden Bundesliga-Tabellenführer tapfer Gegenwehr und versuchte das zu machen, was ihnen Trainer Gernot Plassnegger geraten hatte: es zu "genießen". Dann wurde es allerdings ernst.

20. Minute: Wurmbrand tankt sich rechts durch, bekommt den Ball von Mbuyi zurück und spielt auf Neuverpflichtung Gulliksen. Der 4-Millionen-Euro-Mann trickst zwei Verteidiger aus und verwertet die erste Rapid-Torchance zum 1:0.

Vorentscheidung durch Gulliksen-Doppelpack

Das vermeintliche 2:0 aus einem Corner (36.) wird nicht gegeben - der Ball war davor im Out. Und hat Oberwart-Kapitän Wessely die Ausgleichs-Sensation am Fuß, schießt allerdings übers Tor.

Doch wenige Sekunden vor Schluss ist es wieder Gulliksen, der dort lauert, wo man es von einem Mittelstürmer erwartet und aus kurzer Distanz zum 2:0-Pausenstand trifft (45.+1), auch diesmal kam das Assist von Wurmbrand.

Elfer-Tor bringt Oberwart zurück ins Spiel

Nach der Pause schaltet Rapid zurück - und wird bestraft. Raux-Yao steigt Stimac im Strafraum auf den Rist - Elfmeter! Rapid-Goalie Hedl ist beim zaghaft geschossenen Penalty von Ried noch mit beiden Händen dran, trotzdem steht es nur mehr 2:1 (55.).

Auch danach kommt Rapid nicht mehr gefährlich vors Tor der Oberwarter, die noch verzweifelt versuchen, den Lucky Punch zu erzielen. Die Erleichterung beim Schlusspfiff ist Trainer Peter Stöger anzusehen.

Sportdirektor Markus Katzer: "Ein Cup-Spiel ist nie einfach. Das Wichtigste ist, dass du gewinnst, und das haben wir geschafft."

Mit dem Achtelfinal-Einzug bleibt Rapid auch im 8. Pflichtspiel unter Stöger auf nationaler Ebene (Bundesliga & Cup) ungeschlagen.