ÖFB-Cup: Austria gegen Hartberg – LASK trifft auf WAC!

Die Halbfinal-Paarungen im ÖFB-Cup stehen fest: Austria Wien empfängt Hartberg, der LASK trifft auf den WAC.

Am Freitagabend wurden die Halbfinal-Duelle des ÖFB-Cups ausgelost. Austria Wien trifft im eigenen Stadion auf den TSV Hartberg, während der LASK daheim gegen den WAC antritt. Die Partien finden zwischen dem 1. und 3. April statt, das Finale steigt am 1. Mai in Klagenfurt.

LASK will erneut ins Finale – WAC mit Premiere?

Der LASK und der Wolfsberger AC standen sich im Cup erst einmal gegenüber – 2021 setzte sich der LASK im Halbfinale durch. „Wir werden alles dafür unternehmen, um dieses große Ziel zu erreichen“, betonte LASK-Trainer Markus Schopp. Der WAC könnte erstmals in der Vereinsgeschichte ins Endspiel einziehen.

Austria als Favorit gegen Hartberg

Hartberg reist erneut nach Wien-Favoriten, nachdem im Viertelfinale der SV Stripfing erst in der Verlängerung besiegt wurde. Austria Wien, mit 27 Titeln Rekordsieger des Bewerbs, will erstmals seit 2015 ins Finale und den ersten Cupsieg seit 2009 holen.

Nach elf Jahren wird es jedenfalls einen neuen Titelträger geben – weder Sturm Graz noch Red Bull Salzburg stehen im Endspiel.