Salzburg startet Cup-Mission in Wels

Startschuss im ÖFB-Cup! Neo-Coach Jaissle ist mit seinen "Bullen" in Runde eins gegen einen Drittligisten gefordert.

Für Titelverteidiger Salzburg beginnt die Pflichtspiel-Saison am Freitag (ab 17.00 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) in der ersten ÖFB-Cup-Runde beim Drittligisten Hertha Wels. Für Trainer Matthias Jaissle stellt sich bei seinem Pflichtspieldebüt die Aufgabe, den Sturm seiner Wahl zu finden. Admira-Coach Andreas Herzog und Wolfsbergs Neuer Robin Dutt stehen gleichermaßen vor ihren Premieren in einem Bewerbsspiel. Fußball-Vizemeister Rapid trifft auf die Wiener Viktoria mit Trainer Toni Polster.

Der 33-jährige Jaissle kann den Auftakt gar nicht mehr erwarten, wie er bei seinen jüngsten Medienterminen zugab. "Jetzt nach vier Wochen Vorbereitung wünscht man sich nichts sehnlicher, als dass es endlich um Punkte geht oder wie jetzt in diesem Fall ums Weiterkommen im Cup." Durch den Abgang von Torschützenkönig Patson Daka zu Leicester City und den Kreuzbandriss von Sekou Koita hat Salzburg schon vor Saisonstart zwei Stürmer verloren. Weil Mergim Berisha außerdem an einer Leistenverletzung laboriert, tut sich im Angriff ein Fragezeichen auf.

Großer Umbruch

"Es ist ein großer Umbruch, vor allem in der Offensive", sagte Jaissle. Mit Karim Adeyemi (19), Rückkehrer Junior Adamu (20), Noah Okafor (21) und dem vom FC Liefering beförderten Benjamin Sesko (18) hat der Chefcoach zumindest vier hochtalentierte Junge mit unterschiedlichen Stärken im Kader. Die interne Hierarche muss sich erst herauskristallisieren. "Es ist so, dass die verbleibenden Stürmer das sehr, sehr gut gemacht haben", betonte der Deutsche. "Es ist ein bisschen die Qual der Wahl für mich als Trainer, am Freitag das Duo zu finden, das von Beginn an spielt."

Der Gegner werde jedenfalls nicht unterschätzt. "Es ist ein Pflichtspiel, wir wollen gewinnen. Demzufolge haben wir uns auch da professionell vorbereitet", sagte Jaissle. "Es ist für uns sehr wichtig, dass wir erfolgreich in die neue Saison starten. Als Titelverteidiger sind wir Favorit und wollen dieses Spiel gegen Wels natürlich gewinnen", meinte auch Zlatko Junuzovic.