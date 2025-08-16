ÖFB-Legionäre im DFB-Pokal weiter

Hoffenheim, Leipzig und Wolfsburg stehen in der zweiten Runde des deutschen Pokals.

Trainer Christian Ilzer hat mit Hoffenheim die erste Hürde im DFB-Fußball-Cup problemlos genommen. Das Team des Steirers setzte sich am Samstag beim Drittligisten Hansa Rostock mit 4:0 durch. Wouter Burger (37.), Max Moerstedt (71., 86.) und Fisnik Asllani (83.) trafen vor über 22.000 Zuschauern an der Ostsee-Küste. Österreichs Teamspieler Alexander Prass wurde bei Hoffenheim ebenso in der zweiten Halbzeit eingewechselt wie der Ex-Salzburger Lukas Wallner bei Rostock.

Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV wendete eine Blamage beim Oberligisten Pirmasens gerade noch ab und mühte sich zu einem 2:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung. Die Hamburger retteten sich erst durch ein Tor von Guilherme Ramos in der 92. Minute in die Verlängerung. Auch der zweifache Cup-Gewinner RB Leipzig tat sich beim Viertligisten Sandhausen sehr schwer, geriet zweimal in Rückstand, ehe beim Debüt von Coach Ole Werner doch ein 4:2 gelang. Nicolas Seiwald spielte bei Leipzig durch, Xaver Schlager (bis 62.) stand ebenfalls in der Startelf. Christoph Baumgartner kam erst im Finish (82.) ins Spiel.

Keine Probleme hatten die Bundesligisten Wolfsburg mit Patrick Wimmer (9:0 beim SV Hemelingen) und Heidenheim (5:0 beim Bahlinger SC). Der zur Pause ausgetauschte Mathias Honsak traf zum 2:0 für die Heidenheimer.