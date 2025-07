Sensation: Ex-Rapidler Burgstaller kündigt Comeback an

Mit Ende der Saison zog Guido Burgstaller einen Schlussstrich unter seiner erfolgreichen Karriere. Doch jetzt wurde überraschend sein Comeback angekündigt.

Am 1. Juni verabschiedete sich Guido Burgstaller bei Rapid in die Fußball-Pension. In seinem letzten Spiel konnte er mit den Hütteldorfern noch den Einzug in die Conference-League-Qualifikation fixieren. Danach hing er nach 18 Jahren als Profi-Kicker mit Stationen in Kärnten, Wiener Neustadt, bei Rapid, Cardiff City, Nürnberg, Schalke 04, St. Pauli und erneut Rapid seine Fußballschuhe an den Haken.

Bis heute, denn nun geht es für den Kärntner zurück auf den Trainingsplatz. Denn er kann den Fußball scheinbar nicht ganz sein lassen und könnte sogar schon am Samstag in der Steiermark sein Debüt feiern.

Burgstaller ist eine Legende

Denn ab sofort ist Burgstaller Teil des Team Copa Pele, wie die Legenden-Truppe selbst auf Facebook bekannt gab. "Wir freuen uns riesig, bekanntzugeben: Guido Burgstaller ist ab sofort Teil von Copa Pelé – die österreichischen Fußball-Legenden", heißt es in dem Posting.

In der Legenden-Mannschaft spielen unter anderem Julian Baumgartlinger, Christopher Dibon, Rene Aufhauser, Thomas Flögel, Andreas Herzog, Ivica Vastic oder Andreas Ogris. Nun ist ein weiterer prominenter Name dazu gekommen.

Der nächste Auftritt für das Team Copa Pele ist am Samstag in Gralla, dann gäbe es noch drei Spiele im August in Hollersbach, Hainfeld und Echsenbach, sowie ein großer Sommer-Abschluss am 6. September in Perg. Gut möglich, dass "Burgi" dort bereits die Fans begeistern wird.