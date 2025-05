Burgstaller startet Abschiedstour - "Kein Kurzschluss"

Guido Burgstaller bereitet sich auf seine letzten Spiele für Rapid vor. Der 36-Jährige blickt auf seinen Abschied vom Profifußball und das Sozialprojekt "Bande mit Herz".

Der Rapid-Stürmer bestreitet am Sonntag gegen Sturm Graz sein 211. Spiel für die Grün-Weißen. "Es war eine bewusste Entscheidung", betont Burgstaller zu seinem Karriereende. Nach dem Salzburg-Spiel und möglichem Europacup-Play-off will er in seine Kärntner Heimat zurückkehren.

Soziales Erbe

Mit "Bande mit Herz" unterstützt Burgstaller Kinder mit Beeinträchtigungen. "Es gibt nichts Schöneres", sagt der 36-Jährige über sein Projekt, das seit einem Jahr besteht. Parallel absolvierte er bereits die Trainer-B-Lizenz.

Gesundheitliche Erleichterung

Nach seiner schweren Kopfverletzung im Dezember ist Burgstaller froh, "wie ich jetzt gesundheitlich dastehe". Interimstrainer Stefan Kulovits lobt: "Er kann sein Kapitel selbst abschließen."

Zukunft bei Rapid?

Eine Rückkehr zum Verein schließt Burgstaller nicht aus: "Alles ist offen." Derzeit genießt er bewusst seine letzten Trainingseinheiten.