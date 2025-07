"Wunde besorgniserregend!" Weiter Komplikationen bei ÖFB-Teamchef Rangnick

Die Fußverletzung von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (67/oe24 berichtete) war offenbar doch schlimmer als zuerst angenommen.

„Offenbar waren Bakterien in den operierten Fuß eingedrungen“, berichtet auch die Bild-Zeitung über eine notwendig gewordene neuerliche Operation. „Die Wunde entzündete sich besorgniserregend. Mit der zweiten Operation bekamen die Ärzte die Entzündung in den Griff.“ Am Freitag soll Rangnick nach Hause entlassen werden.

Laut Bild muss sich der Workaholic aber weiterhin schonen, den rechten Fuß darf er noch nicht belasten. Ab 22. Juli soll es in die Reha gehen. Die könnte dem Deutschen, so ist zu hören, allerdings bei rascher Genesung erspart bleiben.

Für WM-Quali wieder fit?

Eigentlich wollte sich Rangnick Ende Juli beim ÖFB-Perspektivlehrgang in Lindabrunn Ende Juli selbst ein Bild über die aussichtsreichsten 20- bis 23-jährigen Nachwuchsspieler machen.

Spätestens Anfang September, wenn der Countdown für die WM-Qualispiele gegen Zypern und Bosnien startet, will Rangnick wieder der Alte sein.