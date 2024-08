× Zwei Schicksalsschläge für Andreas Herzog (55)

Ex-ÖFB-Rekordspieler muss binnen einer Woche zwei Todesfälle verkraften.

Der langjährige Admira-Spieler Anton "Burli" Herzog ist mit 82 Jahren in der vergangenen Woche verstorben. Dies gab der Club aus der Südstadt am Dienstag bekannt. Herzog, der Vater von Österreichs Ex-Teamspieler Andreas Herzog, stand für die Admira in den 1960er- und 1970er-Jahren in 230 Spielen auf dem Rasen. Er spielte außerdem auch für die Austria und den Wiener Sport-Club. Insgesamt kam Herzog auf 368 Partien in Österreichs Fußball-Oberhaus.

Bremens Kult-Manager Lemke tot

© Gepa ×

Nur wenige Stunden nach dem Bekanntwerden gab es aus Deutschland die nächste Schock-Meldung: Herzogs ehemaliger Manager beim SV Werder Bremen, Willi Lemke verstarb am Montag an den Folgen einer Hirnblutung. Lemke wurde 77 Jahre alt und war eine der bekanntesten Persönlichkeiten Bremens. Der SPD-Politiker wurde 1981 Werder-Manager und prägte zusammen mit dem Trainer Otto Rehhagel die erfolgreichste Zeit in der Geschichte des Bundesliga-Clubs. 1992 wurde Andreas Herzog mit den Norddeutschen Meister, zwei Jahre später holte man gemeinsam den DFB-Pokal.