Austria Salzburg schaffte Aufstieg in die 2. Liga

SV Austria Salzburg kehrt nach neun Jahren in die 2. Fußball-Liga zurück.

Die Salzburger sicherten sich mit einem 1:0 gegen Schwaz den Meistertitel in der Westliga und den damit verbundenen Aufstieg. Marinko Sorda erzielte das späte Goldtor per Freistoß (88.), schon ein Punkt hätte den Violetten im Titelrennen gegen Imst (3:0 gegen Hohenems) gereicht.

2015/16 musste die Austria, die 2005 nach der Übernahme ihres Vorgängerclubs durch Red Bull neu gegründet worden war, nach einem Konkurs zwangsabsteigen. In der nun abgeschlossenen Saison holte die in Salzburg-Maxglan beheimatete Austria in 30 Spielen 23 Siege und drei Remis bei vier Niederlagen.

"Das ist das Highlight der letzten acht Jahre. Uns hat keiner zugetraut, dass wir die Schulden abbauen, uns sportlich so entwickeln und die finanziellen Mittel für den Profi-Fußball aufbringen", wurde Austria-Präsident Claus Salzmann vom Newsportal Salzburg24 nach dem geschafften Aufstieg zitiert. "Ich würde nicht sagen, dass die 2. Liga wirtschaftlich interessant ist, aber für die Fans gilt der Grundsatz, dass wir so hoch wie möglich spielen."