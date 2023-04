BW Linz schießt sich im Hit gegen GAK an die Spitze

Das Aufstiegsrennen um einen Platz in der Fußball-Bundesliga könnte zu einem Zweikampf werden.

Blau Weiß Linz übernahm am Freitag mit einem 3:0-Auswärtssieg beim drittplatzierten GAK vorübergehend die Tabellenführung der 2. Liga. Der bisherige Spitzenreiter SKN St. Pölten kann am Samstag (14.30 Uhr) mit einem Sieg bei Mittelständler FC Dornbirn nachlegen. St. Pölten liegt vorerst zwei Zähler zurück, dem GAK fehlen fünf Runden vor Schluss bereits deren vier auf die Linzer.

Für den GAK war es erst die zweite Niederlage in den vergangenen 16 Ligaspielen. Blau Weiß hat in den jüngsten 15 Runden zwölfmal gewonnen und nur einmal verloren. Ein direktes Duell mit St. Pölten ist für die Linzer noch ausständig - am 12. Mai in Niederösterreich. Die Reifeprüfung in Graz meisterte das Team von Trainer Gerald Scheiblehner mit Bravour. Michael Brandner per Elfmeter sowie Goalgetter Ronivaldo mit einem Doppelpack schossen die Tore.

Nach einem Zweikampf von GAK-Kapitän Marco Perchtold mit dem künftigen BW-Sportdirektor Christoph Schößwendter gab es früh Elfmeter, Brandner versenkte den Ball im rechten Eck (13.). Ronivaldo traf nach Assist von Fally Mayulu und sehenswerter Ballannahme (27.) sowie nach einem schweren Abspielfehler von GAK-Verteidiger Michael Lang (45.+5). Der Brasilianer hat in den vergangenen sechs Partien nun neun Tore erzielt und führt mit insgesamt 16 Saisontreffern die Schützenliste an.