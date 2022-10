Dichtes Gedränge im Spitzenfeld der 2. Liga

In der ADMIRAL 2. Liga steht ab Freitag die 13. Runde auf dem Programm. Unabhängig der Ergebnisse wird der SV Horn Tabellenführer bleiben. Die weiteren Plätze 2 bis 9 sind heiß umkämpft und liegen lediglich vier Punkte auseinander.

Den Auftakt in die 13. Runde der ADMIRAL 2. Liga machen am Freitag (18.10 Uhr) die Zweitmannschaften von Rapid und der Austria. Die jungen Hütteldorfer mussten sich in der Vorwoche dem Tabellenführer Horn knapp mit 0:1 geschlagen geben. Der kommende Gegner aus Salzburg hat nach fünf Ligapleiten in Serie zuletzt wieder voll anschreiben können. Rapid II-Trainer Stefan Kulovits warnt bereits vor den Jungbullen: "Liefering hat eine junge und gute Mannschaft, mit Talenten aus der ganzen Welt. Sie verfolgen einen klaren Stil, wir wissen was uns erwartet und werden gut darauf vorbereitet sein. Das Ergebnis gegen Lafnitz war ein Ausrufezeichen und wird ihnen sicherlich zusätzliches Selbstvertrauen eingebracht haben"

Ein Ausrufezeichen haben auch die Young Violets gezeigt. Am letzten Sonntag siegten die Jungveilchen auf der Hohen Warte mit 1:0 und fügten der Vienna die zweite Saisonniederlage zu. Die nächste Aufgabe wird allerdings keine leichtere, auch wenn der Gegner zuletzt geschwächelt hat. Der SKU Amstetten verliert in Gleisdorf bei Sturm mit 3:1 und rutschte in der Tabelle auf Platz 4 ab. Young Violets-Trainer Harald Suchard gibt eine klare Marschrichtung vor: "Wir müssen unsere Lösungen noch früher finden als gegen die Vienna. Die Räume, die sich uns durchs Anlaufen der Amstettner öffnen werden, müssen wir konsequent bespielen. Sie wollen sich für ihre Niederlagen von zuletzt rehabilitieren, wir wollen uns nicht auf den drei Punkten gegen die Vienna ausruhen, es wird ein offenes Spiel - unsere Marschrichtung bleiben drei Punkte.“

Den Freitag schließen um 20.30 Uhr der SK Vorwärts Steyr und der SV Lafnitz gegeneinander ab. Beide Teams steckten in der letzten Runde klare Niederlagen ein und sind auf Wiedergutmachung aus.

Tabellenführer SV Horn wird jedenfalls seinen Platz an der Sonne verteidigen, egal was passiert. Vier Punkte haben die Waldviertler auf das Verfolger Duo aus Wien (Vienna, FAC) Vorsprung. Im Niederösterreich-Derby am Samstag (14.30 Uhr) wollen die Horner ihren Vorsprung weiter beibehalten und das Cup-Aus gegen die SV Ried (2:3) vergessen machen. Die weiteren Begegnungen am Samstag bestreiten der FC Dornbirn - Sturm II. Schlusslicht Kapfenberg empfängt den FC Blau Weiß Linz.

Vienna und FAC am Sonntag gefordert

Die Sonntagsmatinee geht in Graz-Liebenau über die Bühne, wenn der GAK die Vienna zum Tanz bittet. Sowohl der GAK als auch die Vienna konnten in der letzten Runde kein Tor erzielen. Während der GAK einen Punkt in St. Pölten eroberte, ging die Vienna im Derby gegen die Young Violets mit einer 0:1-Heimniederlage vom Platz. Die Rotjacken hatten zudem unter der Woche den Cup-Fight gegen Sturm Graz (0:1) in den Beinen.

Zu einem historisch brisanten Duell kommt es am Sonntag (12.30 Uhr) in der Südstadt, wenn der FAC bei der Admira zu Gast ist. Die Admiraner waren vor ihrem Umzug in die Südstadt in Floridsdorf (damals als SK Admira Wien) beheimatet. Nun stehen sich die beiden Teams erstmals in der 2. Liga gegenüber und sehen sich nach über neun Jahren wieder (zuletzt im ÖFB-Cup 2013). In der heurigen Cup-Saison ist für beide Teams im Achtelfinale Endstation gewesen. Während sich der FAC denkbar knapp dem LASK 1:2 beugen musste, kassierte die Admira eine 1:6-Abfuhr gegen Serienmeister Salzburg.

In der Liga gab es für den Vizemeister aus Wien zuletzt ein enttäuschendes Last-Minute-Remis gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Kapfenberg, die Südstädter rangen Dornbirn mit 1:0 nieder. Die Admira zeigt sich heuer als Heimmacht, denn in sechs Spielen holte der Absteiger fünf Siege und verlor nur einmal - der Bestwert in der 2. Liga. Besonders wird die Partie für Ex-Admira-Kicker Marcus Maier, der nach zwölf Jahren und 97 Spielen für die Maria Enzersdorfer, erstmals als Gast auflaufen wird: "Nach so vielen Jahren das erste Mal als Gast bei der Admira auf dem Platz zu stehen, ist für mich natürlich etwas ganz Besonderes. Es wird eine eigene Situation werden, weil ich noch viele Spieler und Betreuer kenne und mich da natürlich auch auf das ein oder andere Wiedersehen freue", so der Defensiv-Allrounder der Floridsdorfer.

ADMIRAL 2. Liga, 13. Runde:

Freitag, 21.10.2022

FC Liefering - Rapid II 18.10 Uhr

Young Violets - SKU Amstetten 18.10 Uhr

SK Vorwärts Steyr - SV Lafnitz 20.30 Uhr

Samstag, 22.10.2022

FC Dornbirn - Sturm II 14.30 Uhr

SV Horn - SKN St. Pölten 14.30 Uhr

KSV1919 - Blau Weiß Linz 14.30 Uhr

Sonntag, 23.10.2022

GAK - Vienna 10.30 Uhr

Admira - FAC 12.30 Uhr