Hans Kleer neuer Trainer der Vienna – Rückkehr auf die Hohe Warte

Die Vienna hat einen neuen Coach: Hans Kleer übernimmt das Traineramt beim Zweitligisten. Für den 56-Jährigen ist es eine Rückkehr – er war bei den Döblingern bereits Spieler und von 2016 bis 2018 Cheftrainer.

Hans Kleer ist neuer Trainer des Zweitligisten Vienna. Der Wiener folgt auf Aleksandar Gizow, der den Klub verlässt. Unterstützt wird er von Co-Trainer Roman Kienast. Kleer war bereits in den 1990er-Jahren Spieler auf der Hohen Warte und stand von 2016 bis 2018 als Chefcoach an der Seitenlinie.

„Besonderer Verein“ für Kleer

„Die Vienna ist für mich ein besonderer Verein, mit dem ich schon viele prägende Momente erlebt habe. Jetzt erneut als Cheftrainer zurückzukehren, erfüllt mich mit Stolz“, sagte Kleer in einer Klub-Aussendung.

Ivanschitz: „Neue Impulse für die Ziele“

Sportdirektor Andreas Ivanschitz betonte, Kleer solle das Optimum aus dem Kader herausholen: „Wir wollen unsere Ziele in der laufenden Meisterschaft erreichen.“ Nach fünf Runden liegt die Vienna mit Aufstiegsambitionen derzeit auf Platz sechs der 2. Liga.