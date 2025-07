Nach Freundschaftsspiel: Hooligan-Massenschlägerei in Österreich

Ein Fußballfest mit unschönem Ende: Nach dem Eröffnungsspiel in Lustenau kam es zu einer Massenschlägerei mit rund 150 Beteiligten – darunter auch Fans aus München.

Am Samstag feierte Austria Lustenau die Eröffnung ihres neuen Reichshofstadions mit einem großen Fest. Für das Eröffnungsspiel war der deutsche Bundesligist FC Augsburg zu Gast – ein Verein, mit dem die Lustenauer seit Jahren eine enge Fanfreundschaft pflegen. Das Testspiel entschieden die Gäste mit 0:2 für sich. Doch nach dem Abpfiff schlug die Stimmung plötzlich um.

Überraschender Zwischenfall am Abend

Gegen 19 Uhr erreichte ein Bus mit Anhängern des TSV 1860 München die Stadt. Die Fans waren auf der Rückreise von einem Testspiel gegen den FC Vaduz in Chur (Schweiz) und machten Halt in Lustenau. Auf der Reichshofstraße und im angrenzenden Rheinvorland trafen sie auf die Feiernden aus Lustenau und Augsburg – ein Aufeinandertreffen, das eskalierte.

Gewalt bei Fan-Aufeinandertreffen

Nach Angaben der Polizei sollen rund 150 Personen in eine Massenschlägerei verwickelt gewesen sein. Neben Faustschlägen kamen auch Steine und Flaschen zum Einsatz. Dabei wurde der Reisebus der Münchner ebenso beschädigt wie mehrere geparkte Fahrzeuge. Vier Personen wurden verletzt, lehnten jedoch eine ärztliche Behandlung ab.

Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Die Polizei rückte mit 57 Beamtinnen und Beamten an, dazu war ein Rettungswagen des Roten Kreuzes vor Ort. Der Bus mit den Münchner Fans wurde schließlich bis zur Grenze eskortiert und dort an die deutsche Polizei übergeben. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Auseinandersetzung dauern an.