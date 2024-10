Fans rätseln um Mbappés Länderspielpause

Frankreichs Trainer Didier Deschamps gönnt Superstar Kylian Mbappé eine Auszeit.

Frankreich-Trainer Didier Deschamps (55) hat seinen Offensivspieler Kylian Mbappé (25) für die bevorstehenden Länderspiele gegen Israel (10.10.) und Belgien (14.10.) nicht nominiert. Laut der französischen Sportzeitung "L'Équipe" soll kurz zuvor ein Gespräch zwischen den beiden stattgefunden haben. Dabei verlautbarte Mbappé, er fühle sich nicht vollkommen fit. Deshalb beschlossen Deschamps und der Verband kurzerhand, ihm eine Pause zu gönnen.

Der Länderspielpause zum Trotz überraschte Mbappé seine Fans bei Real Madrid, als er am vergangenen Wochenende gegen Villarreal in der Startelf stand. In der Partie, die Real mit 2:0 für sich entschied, spielte der ehemalige PSG-Star über 71 Minuten und wurde dann ausgewechselt. Federico Valverde erziellte in der 14. Minute den Führungstreffer, ehe Vinicius Junior kurz vor Schluss nochmal auf 2:0 erhöhte.

Die Freude über Mbappés Auftritt wurde jedoch von Personalsorgen überschattet. Wenige Minuten vor dem Schlusspfiff verletzte sich Real-Verteidiger Daniel Carvajal (32) in einem Zweikampf und musste schreiend per Trage vom Platz gebracht werden. Die Diagnose: Kreuzbandverletzung! Diese Verletzung warf einmal mehr Fragen um den allgemeinen Fitnesszustand von Prof-Spielern auf.