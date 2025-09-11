»Angewidert« Mbappe rechnet mit dem Fußballgeschäft ab

Real-Superstar Kylian Mbappé gewährte der französischen Sportzeitung L’Équipe in einem Interview tiefe Einblicke – und hielt dabei auch mit einer knallharten Abrechnung mit dem Fußballgeschäft nicht zurück.

Seit zehn Jahren dreht sich bei Kylian Mbappé alles um Fußball. Doch mit dem Geschäft hinter den Kulissen kann der 26-Jährige bis heute nichts anfangen. Im großen Jubiläums-Interview mit L’Équipe packt der Real-Star nun aus: "Die Leute, die ins Stadion gehen, haben Glück, dass sie nur kommen, um eine Show zu genießen und nicht wissen, was hinter den Kulissen abgeht. Ehrlich gesagt: Wenn ich diese Leidenschaft Fußball nicht hätte, wäre ich von der Fußballwelt schon lange angewidert."

»Mehr Geld, mehr Probleme«

Vor knapp einem Jahr wechselte Mbappé von Paris Saint-Germain zu Real Madrid. Die ersten Monate bei den Königlichen liefen holprig – Kritik gab es reichlich. Auf die Frage, ob er überhaupt scheitern dürfe, sagt er klar: „Nein. Aber genau deshalb wirst du so sehr geschätzt. Ich stelle höhere Ansprüche an mich selbst als die meisten anderen – deshalb nehme ich das gelassen.“

Auch beim Geld kennt der Franzose keine Tabus. In Madrid soll er mehr als 30 Millionen Euro pro Jahr verdienen – doch Wohlstand hat seinen Preis: „Mein Leben ist wundervoll. Aber je mehr Geld du hast, desto mehr Probleme kommen dazu. Viele Menschen wollen das Bild von dir festhalten, wie du früher warst. Aber du bist nicht mehr derselbe. Verantwortung, Verpflichtungen, ständige Rechenschaft – das gehört dazu.“

Mbappe will seine Kinder nicht im Profifußball sehen

Privates? Auch hier spricht Mbappé Klartext: Hoffentlich bekomme ich Kinder. Aber ich glaube, leider wird ein Ball nie weit weg sein ... Auf jeden Fall würde ich meinem Kind niemals empfehlen, in die Welt des Fußballs einzusteigen."

Sportlich läuft es inzwischen wieder rund: Seit dem letzten Frühjahr ist Mbappé bei den Blancos angekommen. In der laufenden Saison traf er bereits dreimal in drei Spielen. Am Samstag (ab 16.15 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) hat er die nächste Chance, seine Torbilanz weiter aufzubessern – wenn die Madrilenen am 4. Spieltag bei Real Sociedad zu Gast sind.

In der Liga führt Real Madrid ex aequo mit Athletic Bilbao die Tabelle mit je 9 Zählern an.