Barcelona bleibt mit 6:0-Schützenfest an Alaba dran

Der FC Barcelona bleibt Real Madrid in der spanischen Fußball-Meisterschaft auf den Fersen.

Die Katalanen fertigten am Sonntag im Heimspiel den Liga-15. Valencia mit 6:0 ab und liegen damit auch nach der 4. Runde zwei Punkte hinter den "Königlichen" zurück. Der Tabellenführer hatte mit dem im Finish eingewechselten "Joker" David Alaba schon am Samstag bei Real Sociedad 2:1 gewonnen und damit die makellose Saisonbilanz gewahrt.

Fermin Lopez (29.) leitete Barcelonas Trefferreigen aus spitzem Winkel nach Weiterleitung von Ferran Torres ein. Letzterer traf gleich nach Wiederbeginn die Stange (48.), ehe es noch Schlag auf Schlag ging. Der zur Pause eingetauschte Raphinha profitierte von einem Valencia-Missverständnis (53.) und traf auch mit links ins kurze Eck (66.). Dazwischen hatte Fermin Lopez mit einem Weitschuss seinen Doppelpack perfekt gemacht. Ein weiterer gelang Robert Lewandowski, der Wechselspieler stellte in den Minuten 76 und 86 seine Goalgetterqualitäten unter Beweis.