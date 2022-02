Brasilianische Fußballer in der Ukraine rufen um Hilfe

Mehrere brasilianische Fußballer, die ihr Geld professionell in der Ukraine verdienen, haben sich mit einem Hilferuf an die Regierung ihrer Heimat gewandt.

"Wir bitten die brasilianische Regierung um Unterstützung", sagte der Brasilianer Marlon Santos von Schachtar Donezk in einem Video auf seinem Instagram-Account am Donnerstag. Darin war er - offensichtlich in einem Hotel - mit anderen Spielern, Frauen und teilweise Kindern zu sehen.

Mehr als 30 brasilianische Spieler stehen bei ukrainischen Erstliga-Clubs unter Vertrag, allein zwölf bei Schachtar Donezk. Clubs wie der Serienmeister spielen bereits seit mehreren Jahren nicht mehr in ihrer Heimat in den pro-russischen Separatisten-Gebieten der Ostukraine. Spieler und Trainer von Schachtar leben und trainieren in der Hauptstadt Kiew.

Nach Medien-Informationen sitzen das Team und sein italienischer Trainer Roberto De Zerbi dort in einem Hotel fest. Am Donnerstag setzte der ukrainische Fußball-Verband den Spielbetrieb der ersten Liga aus. Eigentlich sollten die Partien an diesem Freitag nach der Winterpause wieder beginnen.