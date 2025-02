Das ist alles noch am "Deadline Day" passiert

Manchester City hat am "Deadline Day" noch einmal zugeschlagen.

Englands Fußball-Meister verpflichtete am Montag den Spanier Nico Gonzalez um 60 Millionen Euro vom FC Porto und hat damit in der Winter-Übertrittszeit über 200 Millionen Euro ausgegeben - mehr als alle anderen 19 Premier-League-Clubs zusammen. Das liegt aber auch daran, dass die meisten Vereine im Jänner-Transferfenster traditionell auf Leihdeals setzen.

Beleg dafür sind unter anderem die ebenfalls auf Leihbasis vollzogenen Wechsel von Marcus Rashford zu Aston Villa und Mathys Tel zu Tottenham. City hingegen griff für Gonzalez und davor für Abdukodir Chusanow (Lens/40 Mio.), Omar Marmoush (Frankfurt/75 Mio.) und Vitor Reis (Palmeiras/35 Mio,) tief in die Tasche. Der finanzkräftige und in den vergangenen Jahren erfolgsverwöhnte Verein von Pep Guardiola kriselt seit Monaten vor sich hin. In der Liga liegt man nach dem 1:5 bei Arsenal nur an fünfter Stelle, in der Champions League geht es im Play-off gegen Titelverteidiger Real Madrid.

Ersatz für Rodri

Der 23-jährige zentrale Mittelfeldspieler Nico Gonzalez wurde auch aufgrund des Ausfalls von Rodri geholt. Der Europameister und Ballon d'Or-Gewinner fehlt wegen eines Kreuzbandrisses seit Sommer und steht noch monatelang nicht zur Verfügung. Stadtrivale United zahlte für den dänischen Linksverteidiger Patrick Dorgu 35 Millionen Euro an Lecce und gab seinen in Ungnade gefallenen früheren Einserstürmer Rashford an Aston Villa ab. Der Verein aus Birmingham holte zudem Marco Asensio von Paris Saint-Germain. Der 29-jährige spanische Mittelfeldspieler hat in acht Jahren mit Real Madrid dreimal die Champions League gewonnen.

Tel stürmt ab sofort für Tottenham

Tottenham, neuer Arbeitgeber von Kevin Danso, sicherte sich zumindest bis Saisonende die Dienste des 19-jährigen französischen Stürmers Tel, der bei Bayern München nur auf wenig Einsatzzeit kam. Crystal Palace, der Club des oberösterreichischen Trainers Oliver Glasner, lehnte laut englischen Medienberichten ein Angebot von Tottenham für Innenverteidiger Marc Guehi über 70 Millionen Pfund (83,72 Mio. Euro) ab. Der englische Teamspieler ist einer von nur noch drei fitten Innenverteidigern des Vereins, nachdem Chelsea den verliehenen Trevoh Chalobah zurückbeorderte und Chadi Riad mit einer Knieverletzung lange pausieren muss. Am letzten Transfertag engagierte Palace dann noch leihweise Linksverteidiger Ben Chilwell von Chelsea.

Auch in der Serie A gab es im Jänner einige prominente Leihen, so etwa jene von Kyle Walker von ManCity zu AC Milan und Randal Kolo Muani von Paris Saint-Germain zu Juventus. Am Montag wurde auch Ex-Salzburg-Stürmer Noah Okafor von Milan an Tabellenführer Napoli verliehen.