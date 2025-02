Wechsel-Hammer um ÖFB-Star Grillitsch

Österreichs Fußball-Teamspieler Florian Grillitsch ist leihweise von der TSG Hoffenheim nach Spanien zu Real Valladolid gewechselt.

Der beim deutschen Bundesligisten um Trainer Christian Ilzer aussortierte Mittelfeldspieler wird bis Saisonende beim LaLiga-Letzten spielen, wie Hoffenheim am späten Montagabend bekannt gab. Eine Kaufoption für den 50-fachen Internationalen hat Valladolid offenbar nicht. Der Vertrag von Grillitsch bei Hoffenheim läuft noch bis Ende Juni 2026.

"Wir haben uns in gemeinsamen Gesprächen über die zukünftige sportliche Ausrichtung mit Florian darüber verständigt, dass es für seine persönliche sportliche Situation das Beste ist, wenn er in der Rückserie so viele Spiele wie möglich bestreiten kann", sagte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker.

Grillitsch kam in dieser Saison nur auf acht Einsätze in der Bundesliga, seit Mitte November stand er auch verletzungsbedingt nicht mehr im Kader. Valladolid, dessen Präsident der frühere brasilianische Teamstar Ronaldo ist, liegt derzeit acht Zähler hinter einem Nicht-Abstiegsplatz am letzten Tabellenrang der spanischen Liga.