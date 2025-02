Millionen-Deal: Vertessen wechselt zu Red Bull Salzburg

Red Bull Salzburg hat am Montag, wenige Stunden vor Ende der Übertrittszeit in den europäischen Top-Ligen, auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Österreichs Fußball-Vizemeister verpflichtete den belgischen Stürmer Yorbe Vertessen vom deutschen Bundesligisten Union Berlin. Der 24-Jährige erhielt einen Vertrag bis 30. Juni 2029. Das deutsche Fachmagazin Kicker berichtete von einer Ablösesumme von rund vier Millionen Euro.

Vertessen hat 154 Spiele für Erstliga-Teams aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland absolviert, in Berlin stand er in dieser Saison aber nur siebenmal in der Startelf. Er ist der vierte Salzburger Zugang im Winter nach dessen Landsmann Maximiliano Caufriez von Clermont Foot (FRA), Karim Onisiwo von Mainz 05 und Aboubacar Camara (Rahimo FC/BFA).