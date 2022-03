4:0 - Bayern feiern Tor-Gala gegen Union Berlin

Nach zwei Liga-Unentschieden in Folge kann der FC Bayern endlich wieder siegen - die Münchner schießen Union Berlin, bei denen Kapitän Christopher Trimmel coronabedingt fehlte, mit 4:0 ab.

Die Bayern sind zurück auf der Siegerstraße! Nach zwei Unentschieden setzte sich der Rekordmeister vor 35.000 Fans in München 4:0 gegen Union Berlin durch. ÖFB-Legionär Christopher Trimmel fehlte dem Hauptstadtklub wegen einer Corona-Infektion, Marcel Sabitzer saß bei den Bayern nur auf der Bank. Die erste Topchance gehörte Union, aber Beckers Kopfball ging hauchdünn vorbei (6.).

Coman-Tor bringt den Rekordmeister auf Kurs

Die Münchner machten es besser. Coman zieht aus der Distanz ab und der Ball sitzt in der rechten Ecke – 1:0 (16.). Neuer rettete gegen Knoche (21.), Awoniyi schoss knapp daneben (22.). Auf der Gegenseite bringt Kimmich eine Ecke in die Mitte und Nianzu köpft zum 2:0 ein (25.). Bitter für eigentlich tapfere Berliner – und es kam noch bitterer! Luthe legt Lewandowski im Strafraum, was Elfmeter bedeutet. Der Pole tritt selbst an und versenkt das Leder im rechten Eck – 3:0 (45+1.).

Blitzstart durch ›Lewa‹ – Sabitzer eingewechselt

Kaum war die zweite Hälfte angepfiffen schob Lewandowski nach einem Pass von Musiala zum 4:0 ein (47.). Hernandez rettete einen Versuch von Awoniyi von der Linie (53.). Jetzt war etwas die Luft draußen. In der 61. Minute kam Sabitzer ins Spiel. Kimmich ging nach einem Zusammenprall zu Boden und griff sich auf den Oberschenkel. Fünf Minuten später musste der DFB-Teamspieler raus (75.). Chancen? Mittlerweile Mangelware. Es änderte sich nichts mehr am 4:0-Heimsieg.

Die Bayern bleiben auch das sechste direkte Duell mit Union ungeschlagen. Die Tabelle führt der Rekordmeister vorerst sieben Punkte vor Dortmund an. Der BVB kann im Titelkampf am Sonntag (18.30) gegen Köln nachlegen.