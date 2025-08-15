Alles zu oe24VIP
Christopher Nkunku
Knalleffekt

Bayern-Hammer: Christopher Nkunku hat sich entschieden

15.08.25, 12:43
Nach dem Abgang von Kingsley Coman könnte es jetzt schnell gehen. 

Wie berichtet, wechselt Kingsley Coman für 30 Millionen Euro vom FC Bayern zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien. Der deutsche Meister muss deshalb noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden und wurde nun – nach dem Scheitern des Woltemade-Deals – offenbar beim FC Chelsea fündig.

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, steht Christopher Nkunku unmittelbar vor einem Wechsel zu Bayern. Der Franzose ist sich mit den Münchnern bereits einig, nun müssen sich nur noch die Vereine über eine Ablösesumme einigen. Im Gespräch sind rund 30-35 Millionen Euro.

Nkunku kennt nicht nur die Bundesliga aus seiner Zeit bei Leipzig bestens, sondern ist in der Offensive auch variabel einsetzbar. So könnte der 27-Jährige sowohl auf dem Flügel spielen, wie auch Kane im Sturmzentrum und Musiala auf der Zehn bei Bedarf ersetzen.

