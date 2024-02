FC Bayern: Heftiger Krach in den Katakomben

Beim deutschen Serienmeister liegen die Nerven blank.

Der FC Bayern München ist offiziell in der Krise. Der deutsche Fußball-Rekordmeister verlor am Sonntag in der Bundesliga auch beim VfL Bochum mit 2:3. Es war die dritte Niederlage in Folge für die Elf von Trainer Thomas Tuchel, für den es nun eng werden könnte.

Die Münchner, die eine Woche des Grauens hinter sich haben, haben bereits acht Zähler Rückstand auf Leader Leverkusen. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hat aber unmittelbar nach der Niederlage ein Bekenntnis zum stark unter Druck geratenen Tuchel abgegeben. Die Frage nach einem Trainerwechsel stelle sich nicht, sagte Dreesen. Auf die Frage, ob Tuchel auch im nächsten Spiel gegen RB Leipzig auf der Bank sitzen werde, antwortete er mit "selbstverständlich".

Krach zwischen Kimmich und Löw

Wie sehr die Nerven bei den Bayern blank liegen, zeigen Szenen unmittelbar nach Schlusspfiff in Bochum. Wie die BILD berichtet, gerieten Joshua Kimmich und Co-Trainer Zsolt Löw nach der Partie aneinander. Zuerst lieferten sich die beiden eine wütende Diskussion. Als Kimmich dann weiter Richtung Kabine ging, brüllte ihm Löw noch etwas hinterher.

Daraufhin kam es beinahe zu einem Handgemenge - Kapitän Manuel Neuer sowie weitere Betreuer mussten die beiden Streithähne zurückhalten. Warum es genau in dem Disput ging, ist vorerst nicht bekannt.

Tuchel antwortete in der Mixed Zone auf eine Frage zum Krach: "Ich weiß, was los war. Aber das ist nichts für die Öffentlichkeit", so der Trainer. "Wir sind in einer Fußballkabine. Es ist sehr emotional. Gar nichts sagt das aus."