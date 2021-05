Bayern mit Torrausch zur Meisterfeier

Der FC Bayern München ist zum insgesamt 31. Mal und zum neunten Mal in Folge deutscher Fußball-Meister. Alaba & Co. jubeln daraufhin über ein 6:0 gegen Gladbach.

Weltfußballer Robert Lewandowski kam als Mann des Spiels mit seinen Saisontreffern 37, 38 und 39 dem fast 50 Jahre alte 40-Tore-Rekord von Gerd Müller ganz nahe. An den noch ausstehenden zwei Spieltagen ist dem 32-jährigen Polen nicht nur zuzutrauen, die Bestmarke des früheren Bayern-"Bombers" zu egalisieren, sondern sie zu überbieten.

Die überragende Offensive um Lewandowski (2., 34.), Thomas Müller (23.) und Kingsley Coman (44.) konnte sich schon bis zur Pause nach Herzenslust austoben. Lewandowski legte per Foulelfmeter noch einmal nach (66.) - und der eingewechselte Leroy Sane setzte den Schlusspunkt (86.).

Desolate Leistung von Gladbach

Bitter verlief der große Bayern-Abend für Tanguy Nianzou. Der junge Franzose sah nach seiner Einwechselung nach Videobeweis wegen einer Notbremse gegen Gladbachs Breel Embolo die Rote Karte (75.).

Die Gladbacher um Stefan Lainer und die einander zur Halbzeit ersetzenden Valentino Lazaro und Hannes Wolf standen auf dem Platz Spalier. Sie konnten nicht nachweisen, dass sie noch um einen Europapokalplatz kämpfen. Dabei ist nur noch die Teilnahme an der neuen Europa Conference League ein realisierbares Ziel für das Team von Trainer Marco Rose.

Bereits vor dem 6:0 hob der scheidende Bayern-Coach Hansi Flick die Mentalität seiner Meistermannschaft hervor. Es sei "ein Genuss" gewesen, mit der Mannschaft arbeiten zu dürfen, sagte Flick gegenüber Sky. Der künftige Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn sprach von einer "unglaublichen Leistung".

Löw gratuliert Flick zum Titel

Der deutsche Bundestrainer Joachim Löw verband sein Glückwünsche mit Wertschätzung für seinen möglichen Nachfolger Flick. "Ganz besonders freue ich mich für Hansi Flick und seine Spieler. Sie sind seit Monaten eine verschworene Gemeinschaft und haben in dieser schwierigen Saison enorm viele Widerstände überwunden", sagte Löw.

Durch ihren Sieg über Leipzig liegen die zumindest bis Sonntag viertplatzierten Dortmunder im Rennen um die Champions-League-Plätze weiterhin zwei Punkte hinter dem drittplatzierten VfL Wolfsburg, der einen 3:0-Heimsieg gegen Union Berlin feierte. TSG 1899 Hoffenheim gewann im eigenen Stadion gegen Schalke 4:2, Werder Bremen und Bayer Leverkusen trennten sich 0:0.