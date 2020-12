Bayern setzt auf DIESE jungen Talente

Der FC Bayern München stellt die Weichen für die Zukunft.

Nach jahrelanger "Jugend-Flaute" hat der FC Bayern einen neuen Weg eingeschlagen. Ganze neuen lange Jahre ist es her, dass ÖFB-Star David Alaba den Sprung von der Jugend der Bayern in den Profikader gelang. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat bei dieser Problematik angesetzt und rüstet, abseits der üblichen Star-Einkäufe, auch für die Zukunft auf. Bei Durchstarter Alphonso Davies hat es zuletzt geklappt, nun sollen weitere folgen.Meisterschafts-Rivale Dortmund zeigt seit Jahren auf wie es funktionieren kann seine Jungspunde nach und nach in die Mannschaft zu integrieren.