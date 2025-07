Luis Díaz: Bayerns neuer Superstar ist da!

Der 28-jährige Kolumbianer ist am Dienstag in München gelandet.

Um exakt 6.35 Uhr stieg Luis Díaz aus dem Flieger NH217 der Fluggesellschaft All Nippon Airways, der von Tokio aus am Dienstagmorgen in München landete. Am Flughafen wurde der Kolumbianer dann gleich von Bayerns Teammanager Sonny Scherer in Empfang genommen und zum Medizincheck gebracht.

67,5 Millionen Euro Ablöse

Noch heute soll der Mega-Deal dann unter Dach und Fach gebracht werden. Bayern zahlt 67,5 Millionen Euro (durch Boni kann die Summe auf 75 Millionen ansteigen) an den FC Liverpool und bietet Díaz einen Vierjahresvertrag an. Der Offensivspieler casht dabei rund 14 Millionen Euro pro Jahr.

Damit ist der 28-Jährige der drittteuerste Einkauf in der Geschichte des FC Bayern. Nur Harry Kane (100 Mio.) und Lucas Hernández (80 Mio.) waren teurer als Díaz.