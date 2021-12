2:3 - Dortmund mit grobem Patzer in Berlin

Hütter verpasst Befreiungsschlag in Hoffenheim Kriselnde Gladbacher geben einen kanppen Sieg in Hoffenheim her (1:1) - Leipzig schlittert in eine 0:2-Heimpleite gegen Bielefeld - Frankfurt & Glasner feiern 1:0-Erfolg gegen Mainz - Union gewinnt zuhause gegen Bochum 1:0 - Nullnummer bei Fürth gegen Augsburg.